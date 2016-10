Sarah und Nora statten Kitty einen Besuch in der Hauptstadt ab. Doch Kitty ist nicht gerade gesprächig über ihren neuen Job, so dass sich die beiden schon alle möglichen Sorgen machen. Die werden noch größer, weil immer wieder das Stichwort "Langley" fällt. Kevin und Scotty wissen nicht, was mit ihrer Tochter los ist.