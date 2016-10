Die Snooker European-Open finden Anfang Oktober in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt. Bis zur Saison 1988/89 gab es außerhalb Großbritanniens keine Ranglistenturniere. Die European Open wurden 1989 als neues Turnier der Snooker Main Tour eingeführt. Von 2005-2008 wurde das Turnier unter dem Namen Malta Cup in Portomaso ausgetragen. Nachdem das Turnier einige Jahre nicht ausgetragen wurde, findet es in diesem Jahr wieder statt. Letzter Sieger war 2008 der Engländer Shaun Murphy. - 3. Turniertag, 2. Runde (Best of 7)