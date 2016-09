Eishockeytorwart Korbi Kretschmar liegt tot auf dem Eis - ein Puck hat ihn niedergestreckt. Hallenwart Markus Hölzl - Kretschmars größter Förderer - hat die Leiche beim Eisglätten entdeckt. Als den Cops klar wird, dass der Torwart Kretschmar gegen das eigene Team gewettet und deshalb im entscheidenden Spiel absichtlich Tore zugelassen hat, gerät Mannschaftskapitän Dennis Berger unter Druck. Hat er den Torwart umgebracht? Doch nicht nur Berger hat ein Mordmotiv, auch Markus Hölzl war bestürzt über Kretschmars Betrug und kommt als Mörder in Frage. Trainer Olaf Lang ist in einen persönlichen Machtkampf mit Kretschmar verstrickt, seit er dem Spieler einen Vereinswechsel verwehrt hat. Der enttäuschte Kretschmar prahlte daraufhin öffentlich mit seinem Verhältnis zur Tochter des Trainers, Peggy Lang. Die ist gekränkt - und eine exzellente Eishockeyspielerin. Hat sie den tödlichen Puck aus Rache abgefeuert? Doch nicht nur auf dem Eis gerät das Ermittlerteam unter Druck: Sekretärin Charlotte Gruber und Polizeioberwachtmeister Franz Obermayr sitzt der Schreck noch in den Knochen, haben sie doch versehentlich ein wichtiges, handschriftliches Dokument von Oberstaatsanwalt Dr. Helmut Wetzel geschreddert. Sie setzen alles daran, dass Wetzel diese Panne nicht bemerkt.