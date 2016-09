Die Leitung der Immobiliengruppe Rösch ist zu Gast im Hotel Engels. Am Morgen nach einem Ausflug auf eine Hütte wird Firmeninhaber Tobias Rösch erschlagen aufgefunden. Schnell machen die Cops einen Verdächtigen aus: Klaus Ahlbach, der Geschäftsführer, wurde am Vorabend von Rösch gekündigt. Denn die Bergtour entpuppte sich für die Teilnehmer als "Abschiedstour". Hat Ahlbach seinen Chef aus Wut getötet? Offenbar wollte Rösch seine Firma verkaufen, womit alle auf der Straße gestanden hätten. Auch Controller Lars Krämer kommt als Täter in Frage. Hat er seinen Chef aus Eifersucht getötet, als er am Abend herausgefunden hatte, dass seine Lebensgefährtin Lydia Göttke eine Affäre mit Rösch hat? Aber auch Theo Engels rückt ins Visier der Ermittler, denn Rösch hat ihm finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen. Oberstaatsanwalt Dr. Helmut Wetzel verfasst unterdessen für eine juristische Zeitschrift einen Artikel über die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Da er aus der Praxis berichten will, mischt er sich stärker in den Fall ein, als den Kommissaren Anton Wölk und Robert Bähr lieb ist. Letzte Wiederholungsfolge "Die Garmisch-Cops".