Lena Brinkmann, Erbin und Geschäftsführerin des erfolgreichen Brinkmann-Unternehmens, wird erschossen aufgefunden. Erste Informationen erhalten die Cops von Vorarbeiter Carsten Vogt. Er hatte sich im Laufe der Jahre unter Lenas Vater nach oben gearbeitet und in den vergangenen Jahren faktisch die Geschäfte geführt - bis Lena das Erbe antrat. Hat Vogt seine neue Vorgesetzte aus dem Weg geräumt, um doch noch Geschäftsführer zu werden? Verdächtigt werden aber zunächst Lenas Bruder Stefan Brinkmann, der die Firma erben wird, und Markus Dohle, der ein Verhältnis mit dem Opfer hatte. Er gibt vor, Architekt und Bauherr einer großen Hotelanlage in Spanien zu sein, an der sich Lena Brinkmann mit einer stattlichen Summe beteiligt hat. Doch die Ermittlungen ergeben, dass Markus Dohle ein Hochstapler ist. Der KTUler Peter Falk stellt unterdessen fest, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Pistole aus dem Ersten Weltkrieg handelt. Eine Waffe, für die der alte Brinkmann einen Waffenschein hatte. Als Stefan Brinkmann die Waffe nicht vorweisen kann, durchsucht die Polizei sein Haus und wird fündig. Hat er seine Halbschwester ermordet, um die Firma zu erben?