Eine Großfamilie in Not! Vater Ralf (43) und sein bester Freund wollten als selbstständige Entrümpler durchstarten. Bei einem tragischen Arbeitsunfall kommt Ralfs bester Freund ums Leben. Seitdem schreibt die Entrümpelungsfirma rote Zahlen. Die Einnahmen aus den Haushaltsauflösungen können die monatliche Miete von 2.000 Euro nicht decken. Und leider verkauft Ralf auch seinen gelagerten Trödel nicht. Das sorgt für heftigen Streit mit Ehefrau Daniela (41). Die finanzielle Situation der Familie ist mehr als angespannt: Ein Schuldenberg von über 20.000 Euro hat sich bereits angehäuft. Sogar die ältesten Töchter Morticia (19) und Xenia (17) haben ihren Eltern schon Geld geliehen, damit die Familie über die Runden kommt. Doch Familienoberhaupt Ralf stellt auf Durchzug. Daniela hat die Nase voll und droht mit Scheidung. Grund genug für die drei RTL II-Trödelprofis Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan sich sofort auf den Weg in die bayerische Hauptstadt zu machen. Die Experten merken schnell, wie sehr die Familie ihre Hilfe braucht und geben alles, um die Situation in den Griff zu bekommen. Doch Ralf stellt sich stur und hat teils überzogene Preisvorstellungen für seinen über Jahre gelagerten Trödel.