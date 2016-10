Herbst 1980: BR-Reporter Ulrich Chaussy stellt Nachforschungen zu dem blutigen Terroranschlag auf das Oktoberfest vom 26. September 1980 an. Es ist der bisher schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 13 Menschen wurden getötet und mehr als 200 zum Teil schwer verletzt. Der BR-Reporter Ulrich Chaussy soll über das tragische Ereignis vom 26. September 1980 berichten. Das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest ist der bisher schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Terrorakt hat 13 Menschen das Leben gekostet und mehr als 200 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei seinen Recherchen stößt Chaussy auf Ungereimtheiten. Er hegt mehr und mehr Zweifel an den offiziellen Ermittlungsergebnissen und an der Einzeltäterversion, die der Leiter des Bayerischen Staatsschutzes, Dr. Hans Langemann vertritt. Die Suche nach der Wahrheit und insbesondere der Kampf für Gerechtigkeit werden zu Chaussys Lebensaufgabe. Der Film "Der blinde Fleck - Das Oktoberfestattentat" ist eine Hommage an den investigativen Journalismus. Ausgehend von dem tragischen Ereignis am 26. September 1980 auf dem Münchner Oktoberfest und vor dem Hintergrund der politisch geladenen Atmosphäre der späten 70er-Jahre, analysiert der Film die möglichen Verstrickungen der Täter mit Politik und Verfassungsschutz zu Zeiten des Kalten Krieges.