In der Musikakademie kommt es nach der Abschlussfeier eines Workshops zu einem Mord. Der Musiker Edward Kellenberger wird mit einem Auto totgefahren. Schnell sind die Kommissare Stadler und König vor Ort. Königs Freundin, Agnes Lüders, die ebenfalls an dem Workshop teilgenommen hat, kann sich nicht vorstellen, wer Kellenberger ermordet haben soll. Unter Verdacht gerät Benedikt Voglbaur. Kellenberger hat seine damalige Verlobte verführt. Dass es darüber zu einer tödlichen Auseinandersetzung kam, können sich Stadler und König gut vorstellen. Hat Voglbaur nun aus Eifersucht gemordet? Auch Katharina Weindl ist auf der Liste der Verdächtigen. Die Musikerin konkurrierte mit dem Opfer um einen Platz in einem Orchester. Sie hätte einen triftigen Grund, dem Opfer den Tod zu wünschen. Und was hat Urs Matthis, ein Mitarbeiter der Musikakademie, mit der Ermordung zu tun? Ein musikalischer Fall für Stadler und König, der nach der Festnahme des Täters gemeinsam mit Agnes zurück nach Bremen geht.