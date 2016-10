Die neue Chefin Anna Maiwald tritt ihren Dienst in der SOKO an. Sie gibt den Kollegen sofort Rätsel auf. Denn mit dem Stiefvater des Mordopfers verbindet sie ein Geheimnis. Der Architekt Daniel Schreiber wird tot in einem Lagerschuppen aufgefunden. Die Mordermittlungen führen zu Florian Waldorf, einem Konkurrenten des Toten. Schreiber hatte ihm einen lukrativen Bauauftrag weggeschnappt. Hat Waldorf Schreiber deshalb erschossen? Baudezernent Leo Findeisen hätte ebenfalls ein Tatmotiv. Womöglich wollte er die Mauscheleien zwischen sich und Daniel Schreiber verdecken. Ebenso zwielichtig erscheint Monika Schreiber, die Mutter des Toten. Sie hat als Staatsanwältin ein Korruptionsverfahren gegen Findeisen eingestellt, obwohl die Verdachtsmomente gegen ihn erdrückend waren. Die Hinweise verdichten sich, und auch ihr Mann Frank Hoppe gerät ins Visier der Ermittlungen. Was keiner ahnt, ihn und Anna Maiwald verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Und die erneute Begegnung macht der Chefin sichtlich zu schaffen. Aber traut sie Frank Hoppe einen Mord zu? Die Ermittlungen führen die SOKO-Beamten immer tiefer in die beruflichen und privaten Verstrickungen von Daniel Schreiber. Am Ende decken sie eine innerfamiliäre Tragödie auf und können in letzter Sekunde einen Suizid verhindern. 25 neue Folgen "SOKO Köln" werden dienstags um 18:00 Uhr ausgestrahlt.