Dramaserie über den Alltag in einer fiktiven Werbeagentur im New York der 1960er Jahre. Im Mittelpunkt steht das Leben des talentierten und geheimnisvollen Kreativdirektors Don Draper. Don möchte sich auf eine Beziehung mit der Kellnerin Diana einlassen. Er merkt nicht, dass sie von einem Ereignis aus der Vergangenheit belastet wird. Unterdessen kommt die arbeitslose Megan mit ihrer Mutter Marie nach New York und fordert einen finanziellen Ausgleich. In der Agentur diskutieren Peggy und Stan eine mögliche Kooperation mit der Fotografin Pima Ryan. Die Künstlerin macht Stan und Peggy ein eindeutiges Angebot. Free-TV-Premiere