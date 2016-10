Königliche Staatsbesuche bringen Glanz und Glamour nach Norddeutschland und faszinieren die Menschen in einem Ausmaß, wie es ein "bürgerliches" Staatsoberhaupt nicht vermag. Für royalen Besuch werden rote Teppiche ausgerollt, Tafelsilber geputzt, die ganze Stadt auf Hochglanz und Protokollchefs schon mal an ihre Grenzen gebracht. Was passiert, wenn der 200 Kilogramm gewichtige König von Tonga die Hamburger Rathaustreppe bewältigen muss? Was macht ein norddeutscher Polizist, wenn ein wertvoller Diamant der niederländischen Königin ihm vor die Füße fällt? Solche Besuche werfen auch jede Menge knifflige Fragen der Etikette auf. Macht ein stolzer Hanseat nun einen Diener vor der Queen oder knickst eine Hanseatin etwa doch nicht? Die Autorinnen Susanne Gliffe und Leontine Gräfin von Schmettow lassen die großen königlichen Besuche der letzten 60 Jahre in diesem Film durch historische Aufnahmen wiederaufleben. Zusammen mit Zeitzeugen und Beteiligten, Protokollchefs oder Personal blicken sie auf unterhaltsame, bedeutende, private Erlebnisse und Protokollpannen zurück. Die erste Majestät, die das Nachkriegsdeutschland 1954 besuchte, verteilte echte Goldmünzen. Kaiser Haile Selassie aus dem armen Äthiopien machte damit großen Eindruck auf die Menschen. Unvergessen ist auch der spektakuläre Besuch von Kaiserin Soraya, die 1955 mit dem damaligen Schah von Persien nach Deutschland kam. Sie wurde zum Liebling der Klatschpresse, denn sie hatte es als die Tochter einer Deutschen auf den Pfauenthron geschafft. Marianne Czempicz durfte ihr damals im Salon des Hotel Atlantic die Haare nach dem zu der Zeit neuesten Trend frisieren. Als der bedeutendste Besuch gilt bis heute der Aufenthalt der britischen Königin Elizabeth II. 1965 in Hamburg. Nie wieder wurde ein gekröntes Haupt von den Menschen in der Stadt so gefeiert und erlangte durch seine Anwesenheit eine derart große, auch politische Bedeutung. In Hamburg löst die Reise der Queen sogar einen handfesten Skandal aus, der den damaligen Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Paul Nevermann, zum Rücktritt zwang. Zeitgleich, aber fast unbemerkt, konnte am Dammtorbahnhof die siebenjährige Andrea Heick durch die Absperrungen schlüpfen und der britischen Monarchin einen Blumenstrauß überreichen. Im Film erzählt sie vom schönsten Moment ihres Lebens.