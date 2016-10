Seit über 20 Jahren ist Rieke Sattler mit ihrem Gatten, dem Fischhändler Fred, verheiratet. Der charmante Naturbursche Fred hat sich in einen bissigen Grantler verwandelt, der mit seiner schlechten Laune nicht nur die Kunden auf dem Dorfmarkt vergrault, sondern auch seine eigene Ehefrau immer wieder vor den Kopf stößt. Als Rieke frustriert zu ihrer Tochter nach München flüchtet, trifft sie ihre große Jugendliebe Bruno wieder, der ihr nach allen Regeln der Kunst den Hof macht. Rieke und Fred Sattler sind über 20 Jahre miteinander verheiratet. Gemeinsam betreiben die beiden eine Fischzucht und einen Stand auf dem Markt ihres Heimatdorfes. Eigentlich könnte alles so schön sein - doch die Romantik ihrer frühen Ehejahre ist schon lange zwischen Alltagstrott und finanziellen Sorgen auf der Strecke geblieben. Seiner Frau und der gemeinsamen Tochter Kathrin, die gerade mit ihrem Freund Hans aus München zu Besuch ist, begegnet Fred immer häufiger mit abweisendem Sarkasmus. Als er dann auch noch ein romantisches Picknick verpasst und Rieke buchstäblich im Regen stehen lässt, hat sie endgültig genug: Nach einem Streit verlässt sie das Haus und flüchtet zu Kathrin und Hans nach München, in der Hoffnung, ihren ignoranten Ehemann damit wachzurütteln. Derweil findet Rieke heraus, dass ihre Jugendliebe Bruno noch immer in München lebt. Als sie Kontakt zu ihm aufnimmt, sieht der Lebenskünstler endlich die Chance gekommen, seine große Liebe nach über 20 Jahren nun doch noch für sich zu gewinnen. Dann aber taucht Fred in München auf und überrascht die beiden bei einem vermeintlich intimen "Dinner for two". Gekränkt kehrt er nach Hause zurück, wo bereits das traditionelle "Fischerstechen" auf ihn wartet - und plötzlich hat Rieke eine glänzende Idee, wie sie ihren störrischen Gatten endlich zur Vernunft bringen kann.