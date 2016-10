Ohne Wasser kein Leben. Fließende Gewässer formen Landschaften und sind wichtige Ökosysteme. Sie bieten Lebensraum für eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren. Die Wasserqualität ist entscheidend für den Artenreichtum im und am Wasser. Flüsse und Bäche fließen über eine Länge von insgesamt 130.000 Kilometern durch ganz Deutschland. Ihr ökologischer Zustand ist alarmierend. Künstliche Flussbegradigungen und Grundwasserverunreinigungen durch Düngemittel aus der Landwirtschaft bringen die Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Im Jahr 2015 wurden laut Umweltbundesamt nur etwa 10 Prozent der natürlichen Flüsse und Bäche mit dem Zustand "gut" oder "sehr gut" bewertet. LexiTV beleuchtet Flüsse im Wandel. Von Umweltverschmutzung und Fischsterben in der Saale bis zum Schutz des Bibers an der Elbe und der Wiederbelebung alter Wasserläufe in Auengebieten. Die Sendung hat Forscher zum Renaturierungsprojekt "Lebendige Luppe" in den Leipziger Auwald begleitet. Hier leben vor allem seltene Reptilien wie Rotbauchunken und Kammmolche.