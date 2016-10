Zwei Dinge kann man mit absoluter Sicherheit über Jane sagen: Sie ist total verliebt in ihren Chef George und sie kann ihren Freunden nichts abschlagen. Ihr Kleiderschrank quillt über mit den absurdesten Brautjungfernkleidern, doch die eigene Hochzeit ist noch nicht in Sicht. Dabei gäbe es schon einen Kandidaten, der an ihr interessiert wäre: Kevin ist smart und gutaussehend, doch die hoffnungslose Romantikerin hat nur Augen für ihren Boss. Zur echten Katastrophe kommt es, als sich George in Janes Schwester Tess verliebt. Die Hochzeitsplanungen lassen auch nicht lange auf sich warten - ein wahrer Albtraum für die ewige Brautjungfer...