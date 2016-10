Der kleine Prinz und Fuchs treffen auf die Geschwister Timmy und Kira. Die beiden sind die Hirten der Bamalias, eine Art fliegender Wale. Einmal im Jahr leiten sie die Bamalias zum großen Auge, dort singen die Wale. Die dadurch entstehende Wärmeenergie hält das Sternesystem am Leben. Doch am nächsten Morgen ist alles anders: Kira und der kleine Prinz wissen nicht mehr, wer sie sind - sie haben ihr Gedächtnis verloren. In Kürze soll die große Wanderung beginnen, niemand außer Kira weiß den Weg durch die Stürmungen - und da greifen auch noch die Finsterlinge an ...