Mehr Termine Inhalt Bart fällt immer wieder durch sein unpassendes aufsässiges Verhalten auf. Aber auch in ihm wohnt ein weicher Kern: Eine Rückblende fördert zutage, dass sein schwieriger Charakter durch mangelndes Verständnis seitens Homer entstanden ist. Seine ganze Kindheit hindurch prallte er bei Homer ab – nicht zu vergessen Lisa, die zwar die Jüngere war, aber dennoch schneller und besser in allem und jedem. Der arme Bart wurde zum Einzelkämpfer und buhlte auf seine Art um Aufmerksamkeit... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Barthood Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2015 Regie: Rob Oliver Folge: 9 FSK: 12