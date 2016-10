Der Diktator Heute | Pro7 MAXX | 20:15 - 21:45 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Das Volk der Republik Wadiya wünscht sich endlich demokratische Wahlen, doch Admiral General Aladeen regiert das nordafrikanische Land mit strenger Hand. Die Vereinten Nationen wollen nicht länger zusehen, wie der Diktator an seiner Macht klebt. Als er nach New York reist, um vor der UN-Hauptversammlung zu sprechen, lässt man ihn kidnappen und durch ein Double ersetzen. Original-Titel: The Dictator Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, USA 2012 Regie: Larry Charles FSK: 12 Schauspieler: Aladeen / Efawadh Sacha Baron Cohen Tamir Ben Kingsley Zoey Anna Faris Nadal Jason Mantzoukas Mr. Lao Bobby Lee Slade Kevin Corrigan