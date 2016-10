* Fertigsalate: alles andere als appetitlich Fix und fertig zubereitete Salate aus dem Supermarkt, mit Tomaten, Ei oder Schinken, werden immer beliebter. Aber wie knackig und frisch sind sie wirklich? Und wie steht es um die Keimbelastung? "Markt" hat unterschiedliche Salatpackungen untersucht und dabei manches entdeckt, bei dem einem der Appetit vergeht. * Gefährliches Datenleck: Wie leicht sind Patientendaten abzufangen? Frau, 66 Jahre, Verdacht auf Herzinfarkt: Zusammen mit der Adresse sendet die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg solche Einsatzdaten per Funk an ihre Einsatzkräfte. Doch sind diese sensiblen Informationen überhaupt verschlüsselt? "Markt" deckt auf! * Mit dem Auto zur Krebsbehandlung: Krankenkasse verweigert Selbstfahrerzuschuss Eine Krebserkrankung ist eine große Belastung für Betroffene. So auch für Dieter C. aus Borgstedt bei Rendsburg. Mehrmals im Monat muss er zur Behandlung nach Kiel fahren. Mit der Bahn wäre es eine Tagestour für ihn, auch deshalb fährt er lieber mit dem Auto. Jahrelang zahlt ihm seine Krankenkasse den so genannten Selbstfahrerzuschuss. Doch plötzlich ist Schluss damit. Für den Rentner geht es um fast 1.000 Euro. "Markt" mischt sich ein! * Heckenscheren: welche ist die Beste? Heckenscheren gibt es in verschiedenen Ausführungen, die teuren mit Benzinmotor oder Akku, mit Kabel oder ganz traditionell: ohne Motor, zum Schneiden per Hand. Doch welche Schere taugt am meisten und schafft auch harte Äste? "Markt" will's wissen. * Toastbrot: knusprig, aber auch gesund? Für viele gehört frisch geröstetes Toastbrot zum perfekten Frühstück dazu. Doch was steckt wirklich drin? Ist Vollkorntoast gesünder als normaler Weizentoast? Toast, das zweitbeliebteste Brot der Deutschen, gibt es günstig beim Discounter oder teuer als Markenprodukt. Welches Toastbrot schmeckt am besten? "Markt" will's wissen. - Mit dem Auto zur Krebsbehandlung: Krankenkasse verweigert Selbstfahrerzuschuss