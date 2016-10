Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Der Markt wächst rasant, im Gegensatz zum Selbstvertrauen vieler kurviger Frauen, die durch das jahrzehntelang dominante Schlankheitsideal mitunter verunsichert sind. Das neue RTL II-Format "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." zeigt, dass Schönheit keine Konfektionsgröße hat und Frauen mit Rundungen ebenfalls das Zeug zum Modeln haben können. In fünf Episoden stellen kurvige Nachwuchsmodels ihr Können vor der Jury unter Beweis: Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow wissen genau, worauf es im Business ankommt und unterstützen die Kandidatinnen mit ihrem professionellen Know-how bei ihrer Entwicklung. "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." konfrontiert die Kandidatinnen mit typischen Herausforderungen aus dem Alltag eines Curvy Models - vom Bademoden-Catwalk über Fotoshootings und Werbedrehs bis hin zu Castings, bei denen sie reale Modeljobs ergattern können. Im Finale erhält die Gewinnerin einen Modelvertrag bei Ted Linows Mega Model Agency und wird Teil einer Kampagne für ein bekanntes Modelabel. Neben dem Weg ins Modelbusiness thematisiert die Sendung auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die die Kandidatinnen mit ihrer kurvigen Figur bislang gemacht haben. Nicht jede von ihnen hat bereits gelernt, den eigenen Körper rundum so zu akzeptieren, wie er ist. Doch neben Ausstrahlung, Disziplin und Ehrgeiz sind Mut und Selbstbewusstsein gerade für eine Karriere als "Curvy Supermodel" wichtige Voraussetzungen.