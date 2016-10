Einfach mal raus aus dem Alltag, ein Tapetenwechsel und was Neues erleben - das kann man nicht nur weit weg von zu Hause. In der Sendung "Taminas ReiseTest" überprüft die erfahrene Reise-Reporterin Tamina Kallert drei verschiedene Kurztrip-Angebote, die Abwechslung versprechen und dabei fast vor der Haustür liegen. Jede Sendung befasst sich mit einem anderen Themenschwerpunkt und zeigt, ob die Angebote das halten, was sie im Internet versprechen. NRW hat reichlich Fahrradregionen zu bieten: der Niederrhein, das Münsterland, die Eifel... und noch viele mehr. Doch nur einige Radtouren kann man als Rundum-Sorglos-Paket buchen und ein Wochenende verbringen. Die Reise-Reporterin testet, welche Angebote ganz in Ihrer Nähe sich als Kurztrip eignen. Wie komfortabel ist es, mit Rad zu reisen? Wohin mit dem Gepäck? All diese Fragen sollen geklärt werden. Und eins ist garantiert: ob Einsteiger oder Sportfreak - für jeden ist etwas dabei. Im eher flachen und damit fahrradfreundlichen Münsterland begibt sich Tamina durch Wiesen und Wälder auf die Suche nach "Blütenrausch, Meckerziegen und wilden Pferden" - so wird die Tour jedenfalls betitelt. Übernachtung und Radwanderführer inklusive. Ob die Tour so spannend ist, wie sie es verspricht? Entlang der Ruhr wird bei der zweiten Tour "Idylle und Industriekultur" versprochen. Die Stollenführung und der Hochofen lösen das Versprechen der Industriekultur ein. Doch wie viel Idylle kann das Ruhrgebiet wirklich bieten? E-Bike - das ist nur was für Faule, könnte man meinen. Doch die Steigungen in der Ahreifel haben es in sich. Die dritte Tour möchte die Moderatorin mal mit einem elektrisch betriebenen Fahrrad meistern. Gemütlich die steilen Serpentinen hoch, so soll es sein... Eine bergige Fahrradtour ohne Muskelkater, gibt es das? Drei ganz unterschiedliche Tourpakete in unterschiedlichen Ecken Nordrhein-Westfalens. Tamina Kallert testet durch die Augen des Zuschauers - und Sie können entscheiden, welche Tour am besten zu Ihnen passt!