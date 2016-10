Hausfrau Hannah Held findet heraus, dass ihr lieber Gatte Martin sie betrügt. Wutentbrannt kündigt sie an, dass sie sich scheiden lassen will. Doch so einfach ist das nicht, denn auf Hannah wartet das millionenschwere Erbe ihrer Großtante Käthe. Einer Geschiedenen wird die traditionsbewusste alte Dame das teure Familienerbe aber niemals anvertrauen. Also bleibt Hannah nichts anderes übrig, als mit ihrem künftigen Exmann einen Pakt zu schließen. Nachdem die Trennung von Tisch und Bett vertraglich genau geregelt ist, zieht die Familie Held in Tante Käthes Villa ein und Hannah und Martin spielen nach außen hin das harmonische Eheleben. Das gelingt ihnen so gut, dass die Rosenkrieger bald selbst nicht mehr wissen, wo die Liebe aufhört und die Lüge anfängt. Sabine Postel alias RB-"Tatort"- Kommissarin Inga Lürsen und Florian Martens ("Die Liebe kommt selten allein", "Freier Fall") führen in dieser flott inszenierten Familienkomödie einen doppelbödigen Rosenkrieg mit überraschendem Happy End. Zu sehen sind außerdem Nora Binder ("Lottoschein ins Glück"), Frederick Lau ("Bergkristall"), Johanna Christine Gehlen ("Die Erntehelferin") - sowie das einstige Traumpaar Nadja Tiller und Walter Giller ("Liebe wie am ersten Tag"). In einem augenzwinkernden Gastauftritt plädiert WM-Held Tim Borowski (Werder Bremen) für Fair Play.