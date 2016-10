Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Wenige Minuten vor der Hochzeit sorgt plötzlich Maxwells Schwester Jocelyn für Aufregung, weil sie Fran davon zu überzeugen versucht, dass ihre Ehe mit Maxwell an den Standesschranken scheitern wird. Außerdem versucht C.C. noch ein letztes Mal, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Es kostet Maxwell seine ganze Überzeugungskraft, Fran die letzten Zweifel zu nehmen. Während der Hochzeitsreise wollen sie sich dann endlich auf einer Yacht von den Strapazen erholen - doch plötzlich geht Fran über Bord... Original-Titel: The Nanny Untertitel: Zu zweit vorm Altar Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1997 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 23 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury