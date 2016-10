The Wolf of Wall Street Heute | ZDF | 22:00 - 00:45 Uhr | Tragikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In den frühen 1990ern vertickt Broker Jordan Belfort (DiCaprio) Schrottpapiere an Kleinanleger und scheffelt dabei Millionen Dollar. Keine Aktion ist ihm wüst genug, um seinen Erfolg zu feiern. Doch irgendwann fliegt er auf. Laufzeit: 165 Minuten Genre: Tragikomödie, USA, GB 2013 Regie: Martin Scorsese FSK: 12 Schauspieler: Jordan Belfort Leonardo DiCaprio Donnie Azoff Jonah Hill Naomi Lapaglia Margot Robbie Mark Hanna Matthew McConaughey Agent Patrick Denham Kyle Chandler Max Belfort Rob Reiner Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets