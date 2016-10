Pola ermittelt auf eigene Faust, nachdem ihre Freundin Tina nach einem Blind Date auf der Berliner Museumsinsel spurlos verschwunden ist. Tinas Profil auf einem Dating-Portal führt Pola schließlich zu deren Liebhaber Sven. Gleichzeitig erhält Tinas Ehemann Karl ein Sexvideo, auf dem Tina und Sven zu sehen sind. Kurze Zeit später ist Sven tot, und die gefesselte Tina wird aus seiner Wohnung befreit. Alles deutet auf Karl als Täter hin. Nach dem Unfalltod ihrer gemeinsamen Tochter Laura wurden die Ehepartner einander zunehmend fremd. Dass Karl am Tag des Unfalls nicht, wie verabredet, auf die Kleine aufgepasst hatte, sondern im Bett der Nachbarin lag, ließ Tina damals unerwähnt, aber angesichts ihrer immer größer werdenden Eheprobleme erwachte in ihr der Wunsch nach einer Affäre. War es also ein Mord aus Eifersucht? Da stößt Pola auf einen Hinweis, der alles auf den Kopf stellt.