Mord in Eberswalde - Der Fall Hagedorn Heute | ARD | 21:45 - 23:15 Uhr | HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

DDR 1969. Zwei neunjährige Jungen werden grausam getötet. Stasi-Major Stefan Witt (Florian Panzner) und Kommissar Heinz Gödicke (Ronald Zehrfeld) jagen die Mörder. Politische Differenzen erschweren die Zusammenarbeit. Original-Titel: Mord in Eberswalde Laufzeit: 90 Minuten Genre: , D 2013 Regie: Stephan Wagner FSK: 12 Schauspieler: Heinz Gödicke Ronald Zehrfeld Carla Böhm Ulrike C. Tscharre Karl Heinz Kische Arved Birnbaum Georg Thom Martin Brambach Erwin Hagedorn Sergius Buckmeier Staatsanwalt Dr. Liebers Godehard Giese