An Bord eines Luxusliners stehen sich Margarete Kämmerer und Prof. Burian, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs erbitterte Todfeinde, unverhofft gegenüber und müssen sich notgedrungen den Dämonen der Vergangenheit stellen. Aufwühlende Verfilmung des gleichnamigen Romans von Pavel Kohout, in der Christiane Hörbiger, Mario Adorf und Veronica Ferres einmal mehr als Charakterdarsteller glänzen. Die wohlhabende Witwe Margarete Kämmerer tritt in Begleitung ihres Neffen Sigi eine Kreuzfahrt an. Die letzte große Reise der unheilbar Kranken verläuft jedoch nicht gerade friedlich: An Bord des Schiffes trifft sie auf Prof. Martin Burian, der in Begleitung seiner Schwiegertochter Sylva unterwegs ist. Margarete ist wie vom Donner gerührt, als sie in Burian jenen tschechischen Arzt erkennt, der Ende des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Sudetendeutsche liquidieren ließ - darunter ihren Mann Sepp. Sigi und Sylva versuchen zu vermitteln, müssen aber bald feststellen, dass beleibe nicht alle Konflikte von damals Geschichte sind.