Die fast vergessene Welt Heute | Super RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als Wissenschaftler war er ein Flop und seinen Job als Grundschullehrer macht Dr. Rick Marshall auch nicht viel besser. Trotzdem forscht er unermüdlich weiter und hat dabei einen bizarren Unfall: Zusammen mit der Studentin Holly und einem arglosen Touristen macht er eine Zeitreise in eine fremde Welt voller gefährlicher Dinosaurier und Insekten. Original-Titel: Land of the Lost Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2009 Regie: Brad Silberling FSK: 12 Schauspieler: Park Ranger Rick Marshall Will Ferrell Holly Cantrell Anna Friel Will Stanton Danny McBride Chaka Jorma Taccone Enik John Boylan Matt Lauer Matt Lauer Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets