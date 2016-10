Die Hebamme Irene Lieblich (Ann-Kathrin Kramer) träumt schon lange von einem eigenen Geburtshaus, nun hat sie geerbt und das passende Grundstück gefunden. Leider will ihr Nachbar, der Bestatter und Hundezüchter Siegfried Schroff (Günther Maria Halmer), genau dasselbe Grundstück erwerben, um einen Privatfriedhof darauf zu errichten. Dabei sind Siegfried und Irene eigentlich füreinander bestimmt, wäre da nicht der fortwährende Streit um den Baugrund. Auch Siegfrieds Bruder Hagen (August Schmölzer), der als evangelischer Pfarrer gerne vermitteln würde, gelingt es zunächst nicht, Frieden zwischen den beiden Streithähnen zu stiften. Dabei haben Irenes Tochter Katja und Dackeldame Paula, Siegfrieds einziger Augenstern, schon längst begriffen, worauf es ankommt: Die beiden sind dicke Freunde geworden. Ein Beispiel, dem die Erwachsenen eigentlich Folge leisten sollten. Kurzweilige Komödie, die in und um München spielt, mit Ann-Kathrin Kramer, Günther Maria Halmer und August Schmölzer in den Hauptrollen. Regie führte Dirk Regel, die Filmmusik stammt von Stephan Massimo. Hebamme Irene Lieblich und Bestattungsunternehmer Siegfried Schroff geraten wegen eines idyllisch gelegenen Baugrundstücks in bester Hanglage aneinander. Während die lebenslustige Irene dort ihren lang gehegten Traum von einem eigenen Geburtshaus verwirklichen will, plant der knurrige Siegfried an gleicher Stelle einen exklusiven Privatfriedhof. Da keiner der Kontrahenten bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, entbrennt schon bald ein heftiger Streit. Dackeldame Paula, Siegfrieds einziger Augenstern, und Irenes Tochter Katja verstehen sich hingegen bestens und können über so viel Lärm um Nichts nur den Kopf schütteln.