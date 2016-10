Panda, Gorilla & Co. Heute | RBB | 05:45 - 06:30 Uhr | Zooserie Infos

Die beiden Tigerkinder Alisha und Dragan sind zurück im Berliner Tierpark. Vor einigen Wochen haben sich die beiden im Zoo Eberswalde kennengelernt. Für die waschechte Berlinerin Alisha heißt das: Rückkehr nach Hause, denn sie ist im Tierpark geboren. Das neue Revier ist aber auch für sie ungewohntes Terrain. Ein Begrüßungsgeschenk von Tierpflegerin Angelika Berkling soll die Eingewöhnung leichter machen. Im Zoo-Aquarium ist eine Seltenheit zu bestaunen: Schwarze Kompassquallen. Tierpfleger Daniel Strozynski ist auf seine glibberige Zucht besonders Stolz, denn diese Quallen artgerecht zu halten, ist aufwändig und sehr kostspielig. Vor allem eines braucht eine Qualle, um richtig groß zu werden: ausreichend Futter alle paar Stunden. Da hat Tierpfleger Daniel Strozynski buchstäblich alle Hände voll zu tun. Im Halbaffenhaus des Berliner Tierparks wartet die junge Dianameerkatze Rhea sehnsüchtig auf den Abend. Dann darf sie nämlich über Nacht das Revier verlassen und mit Tierpfleger Fabian Behnke nach Hause fahren. Die kleine Rhea ist ein Flaschenkind und braucht spätabends noch ihre Flasche. Außerdem in dieser Folge von "Panda, Gorilla & Co.": Nachwuchs bei den Mhorrgazellen, Flughund Timmi macht seinen ersten Ausflug. - Der erste Ausflug von Flughund Timmi Untertitel: Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin Laufzeit: 45 Minuten Genre: Zooserie, D 2016 Folge: 10