Start der neuen Serie über eine Gruppe kranker Jugendlicher, die sich in einer Klinik treffen. Emma hat Probleme mit dem Essen, Leo und Jonas sind an Krebs erkrankt und Alex hat es plötzlich mit dem Herzen. Sie alle finden zusammen, als Jonas in die Klinik kommt, weil ihm ein Bein abgenommen werden soll. Doch die OP läuft nicht wie geplant und Jonas hat eine Vision von Hugo – einem weiteren Jungen aus der Klinik, der bereits seit längerem im Koma liegt.