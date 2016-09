Monica Lierhaus kämpft sich weiter zurück ins Leben. Dies zeigt das "Exclusiv Spezial: Monica Lierhaus - Mein Weg zurück ins Leben" aus einer ganz persönlichen Perspektive der Sportjournalistin. Mehrere Wochen lang begleiten RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und ihr Team Monica Lierhaus privat und erleben dabei immer wieder ihren beeindruckenden Kampfgeist, aber auch schwache Momente. Das 'Exclusiv'-Team ist auch dabei, wie sich die 46-Jährige sieben Jahre nach ihrer schweren Krankheit einen großen Wunsch erfüllt. Zwei Wochen lang begleiten Frauke Ludowig und ihr Team Monica Lierhaus und ihre Schwester Eva dazu nach Curaçao, wo sie an einer Delfintherapie teilnimmt. Damit will sie weiter an ihrer Stabilität und ihrem Gleichgewichtssinn arbeiten - beides hatte sie nach ihrer Hirn-Operation und anschließendem künstlichen Koma 2009 vollständig verloren. Monica Lierhaus spricht mit der RTL-Moderatorin u.a. über ihre ersten Gehversuche nach ihrer Rückkehr ins Leben, die Reaktionen der Leute, die schwierige Trennung von ihrem Lebensgefährten Rolf Hellgardt und ihre Ziele für die nächsten Jahre. "Exclusiv Spezial" zeigt zudem erstmals bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen aus den ersten Wochen ihrer Therapiezeit. Besonders an diesem "Exclusiv Spezial" ist die Offenheit und Vertrautheit der Gespräche und Begegnungen zwischen Monica Lierhaus und Frauke Ludowig. Denn eigentlich steckt hinter der selbstbewussten Sportjournalistin Monica Lierhaus nach eigenem Bekunden ein Mensch, der seit jeher nur ungern offen über seine Sorgen spricht: 'Das war nie meine Art. Ich musste das immer mit mir selbst ausmachen', sagt die 46-Jährige im Interview mit Frauke Ludowig. Auch gegenüber ihren Angehörigen hielt Monica Lierhaus, die auch heute noch kontinuierlich unter Schmerzen leidet, ihre Probleme in den vergangenen Jahren so gut es geht zurück. Der enormen Unterstützung ihrer Familie ist sie sich jedoch sehr bewusst und weiß, dass sie es ohne sie nicht geschafft hätte, sich weiter ins Leben zurück zu kämpfen. In dem "Exclusiv Spezial" kommen u.a. auch prominente Wegbegleiter der Sportjournalistin zu Wort: Ex-Fußballprofi und TV-Experte Günter Netzer hielt für Monica Lierhaus die Laudatio, als sie mit dem Ehrenpreis der Goldenen Kamera 2011 ausgezeichnet wurde. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt nach Monaten intensivster Reha und es war der Moment, in dem sie vor einem Millionenpublikum ihrem damaligen Lebensgefährten einen Heiratsantrag machte. Ein Moment, den Monica Lierhaus im Gespräch mit Frauke Ludowig schonungslos und auf zugleich überraschend Art bewertet.