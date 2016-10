Vom bayerischen Passau ins Morgenland kommt der elfjährige Philipp, genannt Lippel, ganz ohne fliegenden Teppich: Weil sein Vater, der Nobelkoch Otto Mattenheim, auf Geschäftsreise ist, passt die neue Haushälterin Frau Jakob auf Lippel auf. Doch die entpuppt sich als kleinkarierter Kinderschreck. Und so flüchtet sich Lippel nachts in eine orientalische Traumwelt, in der auf seltsame Weise auch sein Vater, Frau Jakob und zwei Klassenkameraden auftauchen. Im Orient erlebt Lippel die tollsten Abenteuer. Weil sein alleinerziehender Vater Otto Mattenheim, Starkoch und Inhaber eines Gourmet-Restaurants, eine Geschäftsreise nach Amerika antreten muss, soll der etwas schüchterne elfjährige Philipp, genannt Lippel, vorübergehend von einer Haushälterin betreut werden. Die neu engagierte, auf den ersten Blick sympathisch wirkende Frau Jakob entpuppt sich jedoch in kürzester Zeit als Ordnungsfanatikerin mit sadistischen Zügen. Sogar ein Buch, das Lippel nach der Abreise des Vaters als Trostpflaster bekommen hat, wird von Frau Jakob konfisziert: Es sind die "Geschichten aus 1001 Nacht", die für Lippel mitten im häuslichen Kleinkrieg zum Rettungsanker werden, denn die Erzählung, die er zu lesen begonnen hatte, kann er im Traum selbst fortsetzen. In einer imaginierten orientalischen Märchenwelt taucht Lippels Vater als großherziger, aber entscheidungsschwacher König auf, dessen hinterlistige Schwägerin - das geträumte Pendant zu Frau Jakob - den Thron selbst besteigen möchte. Mittels einer Intrige bringt sie den König dazu, seine eigenen Kinder, Prinz Arslan und Prinzessin Hamide, des Landes zu verweisen. Im wirklichen Leben sind diese königlichen Geschwister Lippels neue Klassenkameraden, mit denen er gerade Freundschaft geschlossen hat. So kommt es dazu, dass Lippel in seinem eigenen Traum als Fremdling auftaucht, der dem königlichen Geschwisterpaar zu Hilfe eilt.