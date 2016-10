Fantasy-Action statt Bibelgeschichte mit "Oscar"-Gewinner Russell Crowe: Nachts plagen Noah Albträume einer großen Sintflut, welche das Ende der Welt bringen wird. Er begreift seine Visionen als Warnung eines höheren Wesens und beginnt mit dem Bau eines Schiffes, um seine Familie und je zwei Exemplare der Tierwelt zu retten. Noah wird seit Jahren von Visionen vom Ende der Welt heimgesucht. Er glaubt, dass die Nachfahren Kains durch ihre rücksichtslose Zerstörung der Schöpfung dem Zorn Gottes zum Opfer fallen werden. Erst sein weiser Großvater Methusalem hilft ihm zu erkennen, dass es eine Chance für Noah und seine Familie gibt, den kommenden Sturm zu überleben. Er muss in Gottes Auftrag eine gewaltige Arche bauen, um die unschuldigen Tiere für einen Neuanfang der Welt zu retten. Hilfe für diese Mammut-Aufgabe erhält er von den "Wächtern" - zu Steinriesen verwandelten, gefallenen Engeln. Dennoch führt Noah seine Mission an den Rand der Verzweiflung, denn es vergehen viele Jahre, bis die Flut kommt. Und in der Zwischenzeit wird sowohl Noahs Beziehung zu seiner Frau Naama als auch zum Rest seiner Familie auf die Probe gestellt. Vor allem als der gottlose König Tubal-Kain versucht, die Herrschaft über die Arche an sich zu reißen ...