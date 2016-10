In dieser Reihe wird die landschaftliche, natürliche und kulturelle Schönheit des südlichen Deutschlands aus der Vogelperspektive gezeigt. Mit besonderen Kameras, die per Hubschrauber über die gebiete fliegen und alles gestochen scharf aufnehmen, wurden fantastische Bilder aufgenommen. Berge, Flüsse, Seen, Burgen, Schlösser, Straßen und Städte werden hier aus einzigartigem Blickwinkel präsentiert und informativ begleitet.