Das Java- und das Sumatra-Nashorn zählen zu den seltensten Tierarten der Welt. Nur tauchen sie - wie die dritte asiatische Nashornart, das Panzernashorn - in der öffentlichen Wahrnehmung meist nicht auf. Die meisten verbinden Nashörner mit Afrika, obwohl dort lediglich zwei der fünf noch lebenden Nashornarten vorkommen. Die Dokumentation stellt alle drei Arten der asiatischen Nashörner vor. Dem Filmteam ist es mithilfe von ferngesteuerten HD-Spezialkameras gelungen, von allen Arten zum Teil einzigartige Aufnahmen zu bekommen. Java-Nashörner wurden über viele Jahrzehnte massiv bejagt. Überlebt haben nur Tiere, die eine aussergewöhnliche Scheu an den Tag legten. Das Sumatra-Nashorn ist stammesgeschichtlich die mit Abstand älteste der noch lebenden fünf Nashornarten. Im Nordosten Indiens im Kaziranga-Nationalpark lebt der engste Verwandte des Java-Nashorns, das Panzernashorn. Die häufigste der drei asiatischen Nashornarten lebt nur noch im Nordosten Indiens und in geschützten Gebieten im Terai Nepals. Es ist die einzige Nashornart, deren Population zunimmt. Original-Titel: Big Five Asien Laufzeit: 45 Minuten Genre: Tierreihe, D 2015