Häfen sind das Tor zur Welt: Allein im Hamburger Hafen werden jährlich rund 140 Millionen Tonnen an Waren umgeschlagen. Er ist damit nicht nur Jobmotor, sondern auch ein beliebter Ort für Schmuggler. Der Hamburger Zoll rückt den Verbrechern mit einer europaweit einzigartigen Hightech-Waffe zu Leibe: Ein 58 Meter langer Röntgentunnel scannt Container inklusive Lastwagen innerhalb von einer Minute. Nicht nur der Zoll, auch Werftlehrling Dörthe hat mit großem Gerät zu tun. Sie soll mit einem Kran zwei 800 Kilo schwere Säcke von A nach B transportieren. In zehn Meter Höhe erklärt Ausbilder Bernd die Kommandos: "Hieven" bedeutet hoch, "fieren" runter. Besteht Dörthe den Kranführercheck? Pierre hat sich nach den Anfangsschwierigkeiten in den letzten Tagen gut geschlagen. Ausbilder Lars ist zufrieden und verleiht Pierre den Matrosenorden. Besiegelt wird das Ganze mit einer Taufe - im Hafenbecken.