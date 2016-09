Kaum waren in den 1990er Jahren die Grenzen geöffnet, entwickelte sich eine intensive Freundschaft zwischen dem oberfränkischen Rehau, dem tschechischen As und dem sächsischen Oelsnitz. Schüleraustausch, gemeinsame Feste, Zusammenarbeit im Naturschutz, sogar ein zweisprachiges Kulturnachrichtenportal - vielfältig sind die Aspekte der Partnerschaft im Alltag. Das Filmteam hat sich auf die Suche nach den Formen dieser besonderen Kooperation gemacht. Keine 100 Jahre ist es her, da war die oberfränkisch-westböhmische Grenzregion eines der reichsten Industriegebiete der Welt. Vornehme bürgerliche Damen aus ganz Europa kamen dank der florierenden Textilindustrie hierher und kauften beispielsweise Handschuhe aus As. In Rehau trifft man auf eine Ausstellung mit Webstühlen und edlem Tuch. Schon mehr als zehn Jahre gibt es die deutsch-tschechische Fußballschule in Hof und Frantiskovy Lazne (Franzensbad). Einmal im Jahr veranstaltet man dort ein großes Jugendturnier, zu dem sogar der FC Bayern, der AC Florenz oder die Glasgow Rangers ihre Jugendmannschaften schicken. Egal ob man von hüben oder drüben über die Grenze blickt: Man findet noch heute Exemplare des einst in der Region sehr populären Egerländer Fachwerkhauses. Was es damit auf sich hat, erzählt Dr. Ralf Heimrath vom Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen bei Nabburg. Auch die distelähnliche Akanthus-Ornamentik ist grenzübergreifend in Dorfkirchen vorhanden. Zu den ambitioniertesten Projekten zählen BB-Kult-Net und die Donau-Moldau-Bahn. BB-Kult-Net ist ein von der Gemeinde Schönsee initiiertes offenes Internetportal mit zweisprachigen Kulturnachrichten für Bayern und Tschechien. Die Donau-Moldau-Bahn soll die Fahrzeit zwischen München und Prag von bisher noch über sieben Stunden auf künftig nur noch drei Stunden einfache Fahrtzeit verkürzen. Domaczlice, Partnerstadt von Furth im Wald, ist der zentrale Ort des so genannten Chodenlandes. Die Choden sind ein altes Bauernvolk, dessen Kultur noch heute recht lebendig ist.