"La Traviata" ist Verdis bekanntestes und beliebtestes Bühnenwerk. Doch bei dieser Premiere trat der große Nationalheilige der italienischen Oper ein wenig in den Hintergrund. Denn wenn sich der legendäre Modeschöpfer Valentino mit der amerikanischen Filmemacherin und Oscar-Preisträgerin Sofia Coppola zusammentut, um die "Traviata" auf die Bühne der Opera di Roma zu bringen, dann ist das eine Sensation. Die 15 Aufführungen waren dementsprechend sofort ausverkauft. Bei der Premiere traf man auf dem roten Teppich Stars wie Keira Knightley oder Monica Bellucci. Sogar das Bühnenbild bringt zusätzlichen Hollywood-Glamour: Der britische Filmdesigner Nathan Crowley, der für den Look von Filmklassikern wie der "Batman"-Trilogie, "Interstellar" oder "Mission: Impossible II" verantwortlich war, entwarf die beeindruckenden Räume für die spektakulären Roben aus dem Hause Valentino. Im Rahmen des "Fashion Weekend 2016" zeigt ARTE diese bildstarke Inszenierung und gibt in Interviews mit Sofia Coppola, Valentino und den Hauptdarstellern Einblicke in die Entstehung dieser ungewöhnlichen Produktion.