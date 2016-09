Verkalkte Halsschlagader: wann muss operiert werden? Bei etwa einem Drittel der Deutschen im Alter zwischen 45 bis 75 Jahren treten an der Halsschlagader Auffälligkeiten auf. Plaques, also eine Verhärtung der Gefäße, bildet sich aus Cholesterinablagerungen, Gerinnseln und Kalk. Eine Veränderung an der Halsschlagader gibt Hinweise auf ein allgemein erhöhtes Arterioskleroserisiko. Wie weit sich die Gefäße im Laufe des Lebens zusetzen, ist individuell unterschiedlich. Bei einer gravierenden Einengung ist das Risiko, einen Schlaganfall oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schaufensterkrankheit oder Herzinfarkt zu erleiden, hoch. Ab wann muss man sich bei einer Karotisstenose Sorgen machen? Wer sollte seine Halsschlagader untersuchen lassen? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Schwachstelle Achillessehne: die Entzündung richtig behandeln Die Achillessehne ist die kräftigste Sehne des menschlichen Körpers und gleichzeitig eine der großen Schwachstellen. Wenn sie sich entzündet, ist dies häufig ein Zeichen von Überlastung. Das bedeutet Schmerzen. Nicht nur Sportler können betroffen sein. Denn auch eine Fehlstellung im Becken zum Beispiel kann die Ursache für eine Achillessehnenreizung sein. Meist lässt sich eine solche Entzündung mit einer angemessenen Physiotherapie gut behandeln. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Schwachstelle Achillessehne: die Entzündung richtig behandeln