Prof. Wehmann unterstützt Betty im Fall eines jungen Schornsteinfegers, der vom Dach gefallen ist. Dabei kommen die beiden ins Gespräch, was damit endet, dass Wehmann Betty zum Essen einlädt. Als Lizzy davon erfährt, ist sie nicht nur eifersüchtig, sondern auch besorgt: Ist der Mann, in den sie sich verliebt hat, etwa doch nur der klassische Chefarzt, der den Schwestern nachstellt? Gleichzeitig betreut sie zusammen mit Dr. von Arnstett eine MS-Patientin. Diese ist wegen eines akuten Schubes in die Aufnahmestation gekommen. Wie sich herausstellt, ist sie normalerweise Patientin bei Lewandowskis Vater, Prof. Friedhelm Lewandowski. Helena von Arnstett bittet diesen um Konsultation in dem Fall, worauf Lewandowski Senior zum Entsetzen seines Sohnes in die Karlsklinik kommt. Denn der Vater erwartet, dass Lewandowski Junior dort Karriere macht. Dabei ist die Vertragsverlängerung des AiW-lers alles andere als sicher. Doch als Lewandowski Junior ein an Helena adressiertes Schreiben in die Hände fällt, hat er eine Idee, wie er seine Position an der Klinik verbessern kann. Betty findet unterdessen heraus, dass der Absturz des Schornsteinfegers Justin Theibach kein Unfall war. Zudem macht sie sich Gedanken über das merkwürdige Verhalten von Prof. Wehmann, doch als sie schließlich ein Gespräch von ihm belauscht, erfährt sie den wahren Grund dafür. Mechthild schüttet derweil Safi ihr Herz aus und erzählt ihm, warum es ihr so schlecht geht: Ihr Mann hat sie für eine andere Frau verlassen. Letzte Wiederholungsfolge "Bettys Diagnose".