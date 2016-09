Death in Paradise Heute | ZDF neo | 21:45 - 22:35 Uhr | Krimiserie Infos

Inhalt Kurz nach ihrer Ankunft auf St. Marie wird Humphreys Tante Mary in ihrem Hotel Zeugin eines Mordes. Zusammen mit dem Portier findet sie die Leiche des Briten John Green. John war sehr unauffällig und das erste Mal auf der Insel. Die Ermittlungen gehen nur langsam voran und J.P. wird privat von Liebeskummer geplagt. Als er alleine im Zimmer des Toten ermittelt, wird Humphrey von einem Unbekannten angegriffen und kommt ins Krankenhaus. Der Hinweis, dass das Opfer John Green in Wirklichkeit Marcus Knight heißt, im Zeugenschutzprogramm ist und früher bereits einmal auf St. Marie war, gibt den Ermittlungen eine neue Richtung. Tante Mary hilft, das Rätsel um falsche Alibis, Identitäten und Geld zu lösen. Untertitel: Der letzte Besuch Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2015 Regie: Roger Simonsz Folge: 5 Schauspieler: John Green / Marcus Knight Robert Daws DS Florence Cassell Joséphine Jobert DI Humphrey Goodman Kris Marshall Mary Goodman Wendy Craig Freddie Hamilton Eddie Nestor Officer Dwayne Myers Danny John-Jules