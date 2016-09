Es ist wieder Zeit für eine gute Party: Und so feiern am 30. September im einmaligen Leipziger Eventpalast wieder schlagerbegeisterte Fans zusammen mit ihren Stars eine tolle Schlagerparty. Die Jungs von KLUBBB3 verschonen weder Jung noch Alt mit ihrer Polonaise, DJ Ötzi und Nik P. singen im Duett, Frank Zander hat nur Augen für seine "Angelina"... Hinterm Tresen zaubert Barkeeperin Marlies neue Partydrinks und bringt Ross Antony und seine Gäste in Stimmung: u.a. Bernhard Brink, Voxxclub, Maria Levin, Mary Roos, die Cappuccinos, Anita und Alexandra Hofmann, Andrea Jürgens und Julian David.