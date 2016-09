Henry will nicht so recht glauben, dass es sich bei dem Fall eines Mannes, der von einer Brücke in den Tod gestürzt ist, um einen klassischen Suizid handelt. Er geht gemeinsam mit Jo der Sache auf den Grund und ist sich bald sicher, mit seiner Theorie von Anfang an auf der richtigen Spur gewesen zu sein. Darüber hinaus versucht Henry herauszufinden, wer hinter den mysteriösen Telefonanrufen steckt, die im seit einer Weile schlaflose Nächte bereiten...