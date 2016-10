Ready for this - Die Chance deines Lebens Heute | KiKa | 20:10 - 21:00 Uhr | Jugendserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Mein neues Ich: 5 Jugendliche beziehen das Arcadia-Haus in Sydney. Sie kommen aus allen Teilen Australiens und haben ein Stipendium, das für Kinder der indigenen Bevölkerung des Landes eingerichtet wurde. Die fünf werden für das nächste Jahr in Sydney leben und Spezialschulen besuchen. Ava und Dylan gehen auf eine Highschool für Musik, Zoe, Levi und Lily besuchen eine Sport-Highschool. Später zieht noch Reece mit ins Haus, ein talentierter Comic-Zeichner. Weil Reece wegen seines tyrannischen Stiefvaters unbedingt von zu Hause weg wollte, hatte er zunächst vorgetäuscht, eine indigene Abstammung zu haben. Obwohl das auffliegt, darf er im Arcadia-Haus bleiben. Die Jugendlichen müssen sich nun zusammenraufen, müssen an ihren Schulen bestehen, es gibt romantische Gefühle, eine alte Familienfehde, Widerstand, Ärger mit der Polizei, Tränen und Glück. Der goldene Sneaker: Die Betreuer des Arcadia-Hauses, Mick und Vee haben eine Schnitzeljagd für die fünf neuen Bewohner vorbereitet. In zwei Teams müssen sie verschiedene Dinge in der Stadt finden. Dabei sollen sie sich gegenseitig besser kennenlernen und ihren neuen Wohnort Sydney. Doch Lily lässt ihr Team alleine und streift alleine durch die Stadt. Als sie noch klein war, lebte sie hier mit ihrer vor kurzem verstorbenen Mutter. Doch die Plätze ihrer Kindheit haben sich verändert und Lily wird immer mutloser. Da trifft sie ihren Mitschüler Reece, der ihr besondere Seiten Sydneys zeigt. Am Abend treffen sich alle im Arcadia-Haus und erstaunlicherweise haben Lily und Reece als einziges Team das entscheidende, letzte Teil der Schnitzel-Jagd gefunden. Lily beginnt zu begreifen, dass dieses Haus mit seinen Bewohnern doch der richtige Platz für sie ist. Original-Titel: Ready for this Untertitel: (1+2) Mein neues Ich / Der goldene Sneaker Laufzeit: 50 Minuten Genre: Jugendserie, AUS 2015 Regie: Daina Reid Schauspieler: Ava Ban Majeda Beatty Reece Scott Christian Byers Zoe Preston Madeleine Madden Levi Mackay Aaron McGrath Dylan Brockman Liam Talty Lily Carney Leonie Whyman Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets