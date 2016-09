Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht? Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:15 Uhr | Spielshow Infos

Show, in der Paare einen Batzen Geld gewinnen können. Hier muss das starke Geschlecht zeigen was es drauf hat: Während die Damen auf die Fähigkeiten ihrer Partner setzen, sich dann aber gemütlich zurücklehnen können, geht es für die Herren der Schöpfung in die Vollen. Im Duellmodus müssen sie verschiedene Herausforderungen meistern. Egal ob pure Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit oder Cleverness – den Männern wird alles abverlangt. Laufzeit: 180 Minuten Genre: Spielshow, D 2016 Folge: 2