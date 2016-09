Ein verletzungsbedingter Ausfall, ein spannendes Michael-Jackson-Battle und 2 x 30 Punkte von der Jury. Die fünfte Show von 'Dance Dance Dance' wird für die verbliebenen drei Tanzpaare eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Für die beiden TV-Köche Mario Kotaska und Alexander Kumptner ist bei 'Dance Dance Dance' der Ofen aus. Der smarte Wiener Koch Alex hat sich so schwer an der Wade verletzt, dass er auf Anraten seines behandelnden Arztes aus dem Tanzwettbewerb ausscheiden muss. Für das Duo springen Aneta Sablik und Menderes Bagci ein, die in der letzten Show am wenigsten Punkte von der Jury erhalten hatten und die Show verlassen mussten. DSDS-Dauerkandidat und Michael-Jackson-Fan Menderes darf einmal mehr in die Fußstapfen seines Idols treten, muss sich aber mit Philipp Boy in einem Battle messen. Denn auch der ehemalige Kunstturner wird einen Song vom 'King Of Pop' nachtanzen. Top oder Flop - darüber entscheidet allein die 'Dance Dance Dance'-Jury! Nach jeder Performance vergeben Sophia Thomalla, DJ BoBo und Cale Kalay bis zu 10 Punkte. In dieser Show erhalten gleich zwei Tanzdarbietungen die maximale Punktzahl. Nazan Eckes und Jan Köppen moderieren die Musikshow und wollen wissen: Wer wagt sich an welche Herausforderung?