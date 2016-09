Ein völlig verzweifeltes Mädchen bittet Carsten Stahls Team, ihren leiblichen Vater zu finden. Erst vor wenigen Tagen hat die 18-Jährige entdeckt, dass ihr Vater laut Geburtsurkunde unbekannt ist - demnach ist der Mann, der sie groß gezogen hat, nicht ihr Vater. Von ihm und ihrer Mutter erfährt sie aber kein Sterbenswörtchen über ihren leiblichen Vater. Ein schwerer Fall für Sandra Fuchs und Nico Hartmann, denn zunächst haben sie keine Hinweise. Erst zwei alte Fotos führen die Spuren in die Vergangenheit. Die Ermittler stoßen auf ein Geheimnis, mit dem sie niemals gerechnet hätten. Krawall in der Kneipe! In einem Fußballlokal wurde eingebrochen und die Bar auseinandergenommen. Die Wirtin hat einen Verdacht: Es war eine Gruppe junger Männer, die sie und ihre Gäste seit einiger Zeit tyrannisieren. Giulia Peroni und Thomas Berg observieren die Kneipe, können zunächst aber nur kleinere Streitereien beobachten. Dann aber sehen die Ermittler, wie drei verschlagene Männer das Lokal betreten. Wird es zu einem Showdown mit den vermeintlichen Tätern kommen?