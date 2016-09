Das fünfte Element Heute | Eins Plus | 22:00 - 23:59 Uhr | SciFi-Actionfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Viele Jahre in der Zukunft begegnet Korben Dallas durch Zufall einer attraktiven Fremden. Was der kampferprobte Kerl noch nicht weiß: Der Planet steht vor einer Katastrophe, die von außen droht und von skrupellosen Kriminellen gefördert wird. Nur Korben und die mysteriöse Frau können das verhindern. Laufzeit: 119 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, F, USA 1997 Regie: Luc Besson FSK: 12 Schauspieler: Korben Dallas Bruce Willis Jean-Baptiste Emanuel Zorg Gary Oldman Leeloo Milla Jovovich Vater Vito Cornelius Ian Holm Ruby Rhod Chris Tucker Billy Luke Perry