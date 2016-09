2. Spieltag: Bayern München – Würzburg. Heimdebüt für Aleksandar Djordjevic (49). Der neue FCB-Trainer hat hektische Wochen hinter sich: Als Nationalcoach stand er am 21.8. mit Serbien im Olympia-Finale (66:96 gegen die USA), reiste dann ins Trainingslager seines neuen Klubs an den Gardasee. Den Umbruch im Team um Anton Gavel begleitete „Sasa“ aus der Ferne: zehn Profis gingen, sechs Neue kamen – u. a. Nationalspieler Alex King (31), einst in der Bayern-Jugend aktiv.