Taminas ReiseTest - Folge 4: Wandern - Kurztrip über Stock und Stein Raus in die Natur und abwechslungsreiche Landschaften in der nahen Umgebung erkunden - mit diesem Ziel testet Tamina Kallert drei Wander-Paketangebote. Auf dem 85 km langen, sogenannten "Wildnis-Trail" kann der ambitionierte Wanderer in vier Tages-Etappen einmal quer durch den Nationalpark laufen. "Die Urwälder von morgen" werden hier versprochen - denn seit einigen Jahren wird hier die Natur sich selbst überlassen. Beim "Speed-Hiking" geht es um rasante Geschwindigkeiten: Bei der sportlichen Alternative zum üblichen Wandern läuft man mithilfe von speziellen Stöcken durch den Wald und treibt seinen Puls ordentlich hoch. Der Viadukt-Wanderweg im Paderborner Land frönt dem gemütlichen und idyllischen Wandern. Das Viadukt und die Eisenbahn ziehen sich thematisch durch die komplette Zweitagestour. In dem Arrangement ist kein Wanderführer dabei - doch wie gut findet man auf eigene Faust den richtigen Weg?